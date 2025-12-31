¿Cuánto marcó el termómetro en los barrios de Villa Carlos Paz?

Una jornada de intenso calor se vivió este miércoles 31 de diciembre del 2025 en Villa Carlos Paz y sus alrededores. La máxima se registró cerca de las 15,30 horas y el récord se ubicó en el centro de la ciudad, donde el termómetro trepó hasta alcanzar los 37,6º.

En Playas de Oro, la máxima llegó a 37,4º y en la zona de La Cuesta, se alcanzó una temperatura de 37,3º.

El relevamiento realizado por el Proyecto Matteo arrojó que en el barrio La Quinta se registró una máxima de 36,3º al igual que en el barrio Sarmiento. Por su parte, en la zona de José Muñoz, el termómetro llegó a 35,9º.

En la vecina localidad de San Antonio de Arredondo, el récord lo tuvo Santos Lugares con un registro de 37,1°.