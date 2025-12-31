El 2025 se despide con una ola de calor en las sierras de Córdoba

Una jornada de intenso calor se anticipa para el último día del 2025. El Año Nuevo llegará con altas temperaturas que superarán los 40 grados en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba y el clima regalará la oportunidad de armar la mesa afuera para recibir el 2026.

No habrá respiro ni siquiera a la noche y en las primeras horas de la mañana, el termómetro ya marcaba 24 grados.

La ola de calor se hace sentir en toda la región y el pronóstico prevé registros elevados en varias localidades de la provincia. Para la medianoche, se anuncian temperaturas que oscilarían entre 26 y 29 grados.

El 1 de enero llegaría con condiciones ideales para disfrutar de las piletas y los ríos serranos y la máxima alcanzaría los 39 grados.

El alivio llegaría recién hacia el viernes 2 de enero, fecha en que la se espera la formación de tormentas en las áreas serranas. Habrá viento sur y se espera que traiga un leve alivio a las altas temperaturas.