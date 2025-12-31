El Centro Español despidió el año con una cena y anticipó el 2026

Villa Carlos Paz
El Centro Español despidió el año con una cena y anticipó el 2026Se hizo un repaso de las acciones realizadas en el año y se proyectó el trabajo para los próximos meses.
El Centro Español de Villa Carlos Paz despidió el 2025 con una cena en Junior B, donde se hizo un repaso de las acciones desarrolladas durante el 2025 y se anticiparon los proyectos para el año entrante.
«Un 2025 con expectativas cumplidas y aún faltan muchas que seguramente las iremos realizando. Gracias por la participación de esta comisión que trabaja mancomunadamente»; expresó su presidente, Agustín Marín, quien estuvo acompañado de socios como Sonia Camps, Jorge Perea y Enrique López Amaya, entre otros.