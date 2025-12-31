El mensaje del periodista David Kavlin tras sobrevivir a tres infartos

Buenos Aires. El conductor y periodista David Kavlin reapareció con un mensaje conmovedor después de sobrevivir a tres infartos durante una mañana de pádel el último sábado. Tras varios días de recuperación, el periodista compartió un testimonio profundo de gratitud, reflexión y esperanza, poniendo en valor la importancia de quienes lo rodearon durante el episodio.

“Bueno, amigos, quería dedicarles estas palabras a aquellos que se preocuparon, aquellos que rezaron, aquellos que pidieron por un tiempo para poder explicarle un poco más a todos lo que me pasó. Realmente fueron días muy complejos, muy duros, muy tristes, muy difíciles. Pero estoy, estoy vivo y estoy con muchas ganas de vivir”, expresó al dirigirse a familiares, allegados y seguidores a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram.

El incidente ocurrió el sábado 27 de diciembre mientras jugaba al pádel en el Club Naútico Hacoaj y agradeció a quienes lo socorrieron: “Desde mi hijo, que advirtió lo que me pasaba, hasta cada uno de los socios, amigos, que se pusieron a disposición para que cada segundo valiese mi vida, que hoy la tengo, que hoy puedo respirar y poder seguir contándoles cada cosa que me pasa y todo lo que tengo todavía para vivir”.

El conductor recordó el intenso calor de esa mañana y la advertencia de su cuerpo: “El dolor en el pecho, el dolor en la espalda, la opresión tan grande. Hay que darle importancia a esos síntomas. Eso fue lo que me dio la idea de que yo tenía un infarto y se lo pregunté al médico. Le dije: ‘¿Estoy infartado?’. Me dijo: ‘Sí’.” La rápida respuesta de los presentes fue determinante: “Socios cardiólogos acudieron a mi ayuda, tomaron decisiones importantes. Rápidamente, el club llamó a tres ambulancias.”

Kavlin relató el instante en que perdió la conciencia y el equipo del Sanatorio de la Trinidad intervino para salvarle la vida. “Tomás Bernero, gracias al cardiólogo que me salvó la vida. Yo había muerto. En ese momento, no tenía más signos vitales. Fue todo el equipo. Cuando digo Tomás Bernero, digo y todo el equipo cardiológico de urgencia, de guardia, pudo salvarme la vida. Yo no me acuerdo nada de eso. Lo que les estoy contando es porque me fueron relatando. Me desperté en una cama de hospital, no entendiendo absolutamente nada, por más que yo sabía que iba a la Trinidad, pero tenía como imágenes vagas de mi infancia, ¿no? Sentí que estaba en mi dormitorio de los diez años en Salta”.

Con el tiempo, comprendió la gravedad de lo ocurrido. “Más o menos, voy tomando noción de la realidad, hasta que ya un poco más estabilizado y antes de que me hagan el primer stent, me cuentan lo que había pasado y que había estado muerto”. Agradecido, dedicó palabras a quienes participaron en su atención: “A partir de ahí, el equipo de Juan Arellano, que también me interviene, me hace el primer stent, todo comandado por el jefe del servicio, que es Walter Nieto. Tuvieron una gran capacidad de reacción. Me atendieron fantásticamente bien. Las enfermeras, la gente de nutrición, la del servicio de limpieza. La verdad, no tengo nada para decir. Tengo todo para agradecer”.

Su mención alcanzó a los miembros del club y a quienes siguieron la ambulancia: “Hubo hasta una caravana que seguía la ambulancia. Todo esto me lo fueron contando y yo no tengo más que agradecimiento. Sentirme orgulloso de pertenecer a una institución hermosa, con gente buena, sana, que se preocupa por el otro”.

“54 cumplí el 26. Vuelvo a nacer el día 27”, destacó Kavlin y realizó un llamado explícito al autocuidado: “Hay que hacerse chequeos, hay que hacerle caso al corazón y a los síntomas. No tuve en ningún momento ningún episodio coronario previo. Soy una persona muy sana. De hecho, no tengo colesterol, no fumo, no tomo, no consumo drogas, y eso hace que hoy esté a 24 horas ya casi de poder irme del alta hospitalaria, al menos, con todos los cuidados del caso”.

En su relato, subrayó el aprendizaje y el apoyo social tras el episodio. “La gente, increíble. Ustedes, increíbles por sus mensajes, por el cariño, por el amor, por los rezos. Porque no importa de qué religión hayan sido, si en definitiva el mensaje le llegó al de más arriba, que me mandó de vuelta porque hay mucho por hacer”.