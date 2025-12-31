El papa León XIV lamentó la “devastación de la guerra” y también recordó a Francisco

El Papa León XIV se lamentó este miércoles por la "devastación" de la guerra que marcó el año 2025, y además recordó la figura de Francisco, su antecesor, fallecido ocho meses atrás.

Durante la última audiencia del año, que encabezó en el Vaticano ante miles de fieles, el Papa señaló que "este año estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo".

Sin embargo, también recordó algunos momentos "dolorosos", como el fallecimiento del "añorado" Francisco, en abril pasado, a quien luego sustituyó en el cargo, aunque también fustigó "los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta".

"Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia", señaló León XIV, quien además es el obispo de Roma.

Por otra parte, y según supo la Agencia Noticias Argentinas, celebró la experiencia del Jubileo, abierto por Francisco y que el propio León XIV cerrará el próximo martes para ponerle fin a un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo pasaron por Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.__IP__

"Muchos peregrinos llegaron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios", concluyó.