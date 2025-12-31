Las localidades de Córdoba que tuvieron las temperaturas más extremas

La ola de calor se hace sentir con fuerza en la Provincia de Córdoba en el último día del año y se conocieron cuáles fueron las localidades con las temperaturas más extremas. El termómetro llegó a los 40 grados en la previa del Año Nuevo y hubo algunas zonas serranas donde se registraron lluvias dispersas.

Las sierras cordobesas se transformaron en un verdadero horno.

El récord se ubicó en la localidad de Los Zorros, donde el termómetro marcó 45°. Detrás se ubicó Serrezuela con 43,3°, Villa Valeria con una máxima de 42,9°, Serrano con 42,6°, Huinca Renancó con 42,4° y Pichanas, con una máxima de 42,3°. En tanto, en Ballesteros, hizo 42,3°; en Nicolas Bruzone, el termómetro llegó a 42,3° y en Presa Chañar, marcó 42,2°.

En horas de la tarde, se registraron lluvias aisladas en Alta Gracia, Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque y Los Reartes. En tanto, en horas de la madrugada, había ocurrido lo mismo en la zona de Traslasierra.