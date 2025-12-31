Transporte interurbano

Las tarifas para viajar a las principales ciudades del Valle de Punilla

La resolución se publicó en el día de ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
miércoles, 31 de diciembre de 2025 · 18:46

Desde el próximo 2 de enero, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del transporte interurbano y se actualizarán los valores para viajar a Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda y La Cumbre. El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó un incremento del 9,5% que llegará en el inicio de la temporada de verano.

La resolución se publicó en el día de ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y el acumulado llega al 23,5% en el año.

El último incremento se había establecido a mediados de mayo, cuando las tarifas subieron un 5,46%.

Con la implementación de los nuevos valores, el boleto para viajar de Córdoba a Carlos Paz tendrá un precio de $5.500, mientras que se necesitarán $9.300 para ir a Cosquín, $15.500 para ir a La Cumbre y $11.500 para viajar a La Falda.

En tanto, se requieren $6.500 para ir a Jesús María, mientras que se necesitarán entre $17.300 y $17.600 para viajar a Villa General Belgrano, $35.800 para hacer lo propio a Mina Clavero y $19.100 y $20.600 para ir a Santa Rosa de Calamuchita.

