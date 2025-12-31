Las tarifas para viajar a las principales ciudades del Valle de Punilla

Desde el próximo 2 de enero, entrarán en vigencia las nuevas tarifas del transporte interurbano y se actualizarán los valores para viajar a Villa Carlos Paz, Cosquín, La Falda y La Cumbre. El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) autorizó un incremento del 9,5% que llegará en el inicio de la temporada de verano.

La resolución se publicó en el día de ayer en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y el acumulado llega al 23,5% en el año.

El último incremento se había establecido a mediados de mayo, cuando las tarifas subieron un 5,46%.

Con la implementación de los nuevos valores, el boleto para viajar de Córdoba a Carlos Paz tendrá un precio de $5.500, mientras que se necesitarán $9.300 para ir a Cosquín, $15.500 para ir a La Cumbre y $11.500 para viajar a La Falda.

En tanto, se requieren $6.500 para ir a Jesús María, mientras que se necesitarán entre $17.300 y $17.600 para viajar a Villa General Belgrano, $35.800 para hacer lo propio a Mina Clavero y $19.100 y $20.600 para ir a Santa Rosa de Calamuchita.