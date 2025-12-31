Los nombres más elegidos por los carlospacenses durante el 2025

El año se termina y desde el Registro Civil de Villa Carlos Paz dieron a conocer que nacieron más de 400 niños durante el 2025. También se difundieron cuáles fueron los nombres más elegidos por los vecinos carlospacenses.

En lo que se refiere a varones, el primer puesto lo ocupa Bautista, seguido por Mateo, Milo, Fausto y Giovani. En tanto, los nombres de mujeres más elegidos son Bianca, Franchesca, Ema y Filipa.

También están aquellos padres que eligieron nombres más extravagantes, pero con significados vinculados a creencias o la espiritualidad, como Thaiel, Pirlo, Marek Wolf, Asher o Nimai.