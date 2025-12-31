Los nombres más elegidos por los carlospacenses durante el 2025

Registro Civil
Los nombres más elegidos por los carlospacenses durante el 2025Durante el año, se registraron más de 400 nacimientos en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El año se termina y desde el Registro Civil de Villa Carlos Paz dieron a conocer que nacieron más de 400 niños durante el 2025. También se difundieron cuáles fueron los nombres más elegidos por los vecinos carlospacenses.
En lo que se refiere a varones, el primer puesto lo ocupa Bautista, seguido por Mateo, Milo, Fausto y Giovani. En tanto, los nombres de mujeres más elegidos son Bianca, Franchesca, Ema y Filipa.
También están aquellos padres que eligieron nombres más extravagantes, pero con significados vinculados a creencias o la espiritualidad, como Thaiel, Pirlo, Marek Wolf, Asher o Nimai.