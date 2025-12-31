Mensaje de Año Nuevo: Milei dijo que cumplió todas sus promesas

El presidente Javier Milei difundió este miércoles por la tarde un mensaje grabado con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, en el que realizó un balance de sus dos primeros años de gestión y aseguró haber cumplido con “todas las promesas de campaña”. En ese marco, afirmó que su gobierno logró sacar de la pobreza a más de 14 millones de argentinos y sostuvo que el país “está empezando a crecer”.

“Argentinos, habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido con todas nuestras promesas de campaña”, expresó el jefe de Estado en el mensaje difundido a pocas horas de la llegada de 2026. Según detalló, las principales metas alcanzadas incluyen la baja de la inflación, el combate contra la inseguridad y una fuerte reducción de la pobreza.

En ese sentido, Milei aseguró que su gestión logró sacar de la pobreza a “más del 30 por ciento de los argentinos”, lo que equivale a unos 14 millones de personas. Además, remarcó que la economía nacional comenzó una etapa de recuperación: “Estamos empezando a crecer”, afirmó.

Sobre el cierre del mensaje, el Presidente envió un saludo por las fiestas y convocó a profundizar el rumbo de su gobierno. “Les quiero desear felices fiestas y vayamos por un ’26 que sea el inicio de este camino que hará grande a la Argentina nuevamente”, expresó, antes de concluir con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.