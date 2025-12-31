¿Qué pasó con el gatito que rescataron en el dique San Roque?

«Embudo» es el nombre del pequeño gatito que fue rescatado anoche en el dique San Roque de Villa Carlos Paz y el protagonista de una historia que se viralizó en la previa del Año Nuevo. El animal había sido divisado por turistas que recorrían el paredón y lo vieron caminando por el borde del vertedero y sin posibilidad de regresar a tierra firme.

Inmediatamente, se desplegó un operativo de rescate con la participación de personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que lograron ponerlo a resguardo mediante la implementación de técnicas especializadas.

Según pudo conocer EL DIARIO, el felino no tenía dueño y se desconoce cómo llegó hasta el embudo.

La historia tuvo un final feliz, porque el gatito no sólo fue rescatado, sino que además encontró un nuevo hogar. Fue adoptado por uno de los jóvenes que se había percatado de su presencia a metros del agua. Mateo Antonini es oriundo de la localidad de Justiniano Posse y expresó: «Yo estaba recorriendo el dique con un amigo, pasamos la zona del embudo y una camioneta blanca había estacionado. A los minutos, la camioneta se va y nosotros al acercarnos escuchamos los maullidos del gato. Una pareja que también pasaba por ahí lo escuchó y se acercó, como había patrullas dando vueltas, frenamos a una para que nos ayude a buscar».

«Los oficiales llamaron a la gente de rescate en lancha y los esperamos unos 15 minutos hasta que llegaron. Lo rescataron y nos acercamos al estacionamiento donde me lo entregaron y ahí decidí adoptarlo. No sabemos cómo llegó hasta allí, porque el lugar es muy inaccesible y el gato no estaba mojado. Está impecable de salud»; completó.