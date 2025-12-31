¿Querés ser parte de la Brigada Cóndor?: Esta es tu oportunidad

La Brigada Cóndor de Villa Carlos Paz abrió las inscripciones para todos aquellos que quieran sumarse, habrá tiempo hasta el 1 de febrero del 2026. Se trata de una asociación creada a partir de los graves incendios que asolaron a la región en el año 2020, integrada por voluntarios que combaten los incendios en zonas agrestes.

Además, educan y concientizan a través de charlas sobre la prevención y el cuidado del medio ambiente.

No hace falta experiencia previa, ya que son muchas las tareas que se cumplen vinculadas a la planificación, prácticas, mantenimiento de equipos y actividades para recaudar fondos.

Requisitos: Edad mínima: 18 años cumplidos al 1 de julio del 2026, certificados de antecedentes penales, ficha psicofísica de buena salud al 10 de febrero del 2026, estado físico acorde al rol a ocupar dentro de la brigada, certificado de No Inscritos al Registro Provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

Para cualquier información, comunicarse al 3541-746929.