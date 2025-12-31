¿Querés ser parte de la Brigada Cóndor?: Esta es tu oportunidad

Valle de Punilla
¿Querés ser parte de la Brigada Cóndor?: Esta es tu oportunidadSe trata de la asociación conformada por voluntarios que ayudan en la lucha contra los incendios.
La Brigada Cóndor de Villa Carlos Paz abrió las inscripciones para todos aquellos que quieran sumarse, habrá tiempo hasta el 1 de febrero del 2026. Se trata de una asociación creada a partir de los graves incendios que asolaron a la región en el año 2020, integrada por voluntarios que combaten los incendios en zonas agrestes.
Además, educan y concientizan a través de charlas sobre la prevención y el cuidado del medio ambiente.
No hace falta experiencia previa, ya que son muchas las tareas que se cumplen vinculadas a la planificación, prácticas, mantenimiento de equipos y actividades para recaudar fondos.
Requisitos: Edad mínima: 18 años cumplidos al 1 de julio del 2026, certificados de antecedentes penales, ficha psicofísica de buena salud al 10 de febrero del 2026, estado físico acorde al rol a ocupar dentro de la brigada, certificado de No Inscritos al Registro Provincial de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
Para cualquier información, comunicarse al 3541-746929.