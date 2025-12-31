Se inaugura una exposición colectiva de arte en Villa Carlos Paz

La Asociación Carlos Paz Arte, con el patrocinio de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, presenta una exposición colectiva de arte que reúne a destacados artistas visuales y literarios locales, en una propuesta que pone en valor la identidad cultural y creativa de la región.

La inauguración oficial tendrá lugar el lunes 5 de enero a las 19:00 hs, en el Espacio Mónaco, con la presencia de autoridades, referentes del ámbito cultural y turístico, artistas y público en general. La apertura contará con un vernissage inaugural, concebido como un espacio de encuentro, celebración y diálogo artístico.

La muestra podrá visitarse de miércoles a domingo, de 20:00 a 24:00 hs, brindando a residentes y turistas la posibilidad de disfrutar de múltiples lenguajes y expresiones artísticas en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

De la exposición, participarán Adriana Arévalo, Claudia Chandoha, Michel Faget, Miguel Ángel Gatti, Nancy Gerbino, Miguel Peirotti, Patricia Pozner, Mariela Ressia y Rosana Stipisich.

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la Asociación Carlos Paz Arte y la Cámara de Turismo con la difusión del arte y la cultura, integrando propuestas creativas de calidad a la oferta turística y cultural de Villa Carlos Paz.