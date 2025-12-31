Todo listo para el show de fuegos artificiales en la costanera esta noche

Villa Carlos Paz recibirá el Año Nuevo con un show de fuegos artificiales que se desarrollará esta noche en la costanera, a la altura del Puente Uruguay. Durante la jornada se completaron los trabajos de montaje y disposición técnica en el sector, dejando todo preparado para el espectáculo central que comenzará a la 1 de la madrugada del jueves 1 de enero.

El evento, que cada año convoca a miles de vecinos y turistas, tendrá una duración aproximada de diez minutos y estará a cargo de la empresa Chialvo. Como en ediciones anteriores, el show combinará pirotecnia tradicional con pirotecnia fría, incorporando efectos lumínicos y chispas de bajo impacto sonoro y sin generación de calor.

El despliegue de luces sobre el lago San Roque será el punto culminante de los festejos de fin de año en la ciudad y marcará formalmente el inicio de la temporada de verano 2026, con la costanera como escenario principal de la celebración.