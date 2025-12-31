Vacaciones en Valle Hermoso: comenzó el Cine Familiar en la plaza

Con una plaza colmada de vecinos y familias, este lunes 29 de diciembre comenzó el Cine Familiar en la plaza Manuel Belgrano, una propuesta pensada para compartir y disfrutar durante el receso de verano.

La primera función se vivió en un clima distendido, con chicos y grandes reunidos frente a la pantalla, en una actividad que combina cine, espacio público y encuentro comunitario. La iniciativa continuará a lo largo de las vacaciones, con nuevas funciones previstas en distintos días, que serán anunciadas próximamente.

Desde la organización destacaron la participación de las familias y convocaron a estar atentos a las próximas fechas para seguir disfrutando del cine al aire libre en el corazón de la ciudad.