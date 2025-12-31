Villa Carlos Paz recibirá el 2026 con un show de luces en la costanera

Villa Carlos Paz. Como ocurre cada año, la ciudad de Villa Carlos Paz recibirá el Año Nuevo con un show de luces y pirotecnia. La convocatoria será a la 1 de la madrugada del próximo jueves 1 de enero en las inmediaciones del Puente Uruguay, en la costanera del lago San Roque.

Se espera que miles de personas se hagan presentes en el lugar para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que marcará la llegada del 2026 y estará a cargo de la empresa «Chialvo». Al igual que en las últimas ediciones, se incorporará «pirotecnia fría» con efectos lumínicos y de chispas que generan un espectáculo visual sin el calor ni el ruido de la pirotecnia tradicional.

El show tendrá una duración de diez minutos y marca además el inicio del verano.