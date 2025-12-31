Villa General Belgrano puso en marcha su nueva terminal sobre la Ruta 5

Desde las 0 horas de hoy, martes 30 de diciembre, comenzó a funcionar la nueva Estación Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano, ubicada sobre Ruta Provincial 5, kilómetro 78, marcando un cambio significativo en la organización del transporte en la localidad.

Con la puesta en marcha de la nueva terminal, los colectivos de larga distancia ingresan y egresan exclusivamente por este nuevo predio, sin circular por el centro del pueblo. La medida apunta a descomprimir el tránsito urbano y ordenar el movimiento de pasajeros, especialmente en temporadas de alta afluencia turística.

En paralelo, las líneas interurbanas que conectan Santa Rosa con Córdoba y Córdoba con Santa Rosa modificaron paradas y recorridos, que fueron redefinidos y señalizados. En tanto, el transporte urbano mantiene sus trayectos habituales, sin cambios para los usuarios locales.

Ante consultas o dudas sobre horarios y recorridos, las personas usuarias pueden comunicarse directamente con las empresas de transporte habilitadas.