Ajustan los horarios de las visitas nocturnas al Cerro La Cruz

La Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes anunció un nuevo horario para las visitas guiadas nocturnas al Cerro La Cruz, que se realizarán de manera gratuita todos los sábados de diciembre. La actividad, destinada a vecinos y turistas desde los 7 años, requerirá inscripción previa por WhatsApp el mismo día de la salida.

Los ascensos comenzarán a las 18.30, partiendo desde la base del cerro en el Complejo Aerosilla, con un regreso previsto para las 22.00. El recorrido tiene una duración aproximada de tres horas y se considera de dificultad media, por lo que la participación quedará sujeta a la evaluación de los guías especializados que acompañan la experiencia.

Durante la caminata, los guías brindarán información sobre geología, flora, fauna, la historia del lago San Roque y de la ciudad, mientras el grupo asciende disfrutando del atardecer en plena naturaleza. Con la caída de la noche, la propuesta ofrece una nueva perspectiva del paseo: el descenso nocturno, que permite contemplar la ciudad iluminada en un entorno tranquilo y seguro.

Desde el área municipal recordaron que la actividad se suspende en caso de lluvia, tormentas o fuertes vientos, por cuestiones de seguridad.