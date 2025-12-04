Alerta por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios en Córdoba

La Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad emitió este jueves una advertencia por condiciones meteorológicas que elevan al máximo el riesgo de incendios forestales en la provincia. Las altas temperaturas previstas y los valores muy bajos de humedad relativa conforman un escenario que puede favorecer la rápida propagación del fuego en zonas serranas y periurbanas.

Las autoridades solicitaron a la población reforzar los cuidados y evitar cualquier acción que pueda iniciar un foco. Entre las recomendaciones figuran no realizar quemas, no arrojar colillas ni residuos en áreas naturales y suspender actividades que generen chispas o calor en espacios abiertos. También se pidió evitar fogones en campings y zonas recreativas.

Junto a ello, el organismo recordó la importancia de tomar recaudos frente a las jornadas de calor extremo: mantenerse hidratado, evitar la exposición solar entre las 10 y las 16 horas y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante cualquier emergencia, se solicita comunicarse de inmediato con las autoridades competentes a través de los canales oficiales de respuesta.