Aprobaron un proyecto para reconocer a José Santos Ortiz, primer gobernador de San Luis

La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles por la noche, durante la 21ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, un proyecto de declaración del legislador Víctor Molina, para reconocer a José Santos Ortiz, primer gobernador de la provincia de San Luis, quien fue asesinado junto a Facundo Quiroga en Barranca Yaco, el 16 de febrero de 1835.

El proyecto aprobado es el 40793 y propone la construcción de un mástil donde flamee la bandera de San Luis en el lugar donde se erigió un monumento a las víctimas de la masacre de Barranca Yaco. Esto, en el marco del Programa de Revalorización y Restauración Histórica, Cultural y Turística del Antiguo Camino Real que realiza el Gobierno de Córdoba.

De acuerdo con la iniciativa, el mástil a instalar deberá tener “las mismas características” a los existentes. Allí deberán flamear las banderas de las provincias de San Luis, de Córdoba, de La Rioja y la bandera nacional.

Molina pretende “una reparación histórica” en memoria de José Santos Ortiz. En su alocución durante el pleno de la Legislatura, señaló: “Esto que proponemos invita a mirar nuestra historia con respeto, amplitud y sentido federal”.

José Santos Ortiz gobernó la provincia de San Luis entre el 21 de agosto de 1821 y el 21 de abril de 1826.