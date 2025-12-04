Bomberos y DUAR participaron del mayor evento de seguridad de Latinoamérica

La Policía de Córdoba formó parte de Expodefensa 2025, el encuentro de defensa y seguridad más importante de América Latina, realizado del 1 al 3 de diciembre en Corferias, Bogotá. El evento reunió a más de 230 expositores de 29 países y contó con la presencia de delegaciones oficiales, empresas tecnológicas y especialistas en emergencias y operaciones tácticas.

La fuerza provincial estuvo representada por el director de Bomberos, Sergio Cravero, y el jefe de Operaciones del DUAR, Daniel Heredia, quienes participaron de capacitaciones, conferencias y demostraciones vinculadas al combate de incendios, rescate, inteligencia artificial aplicada a la seguridad y herramientas para operaciones en terreno.

Durante la exposición, los referentes cordobeses mantuvieron reuniones con empresas internacionales que presentaron innovaciones en comunicaciones, sistemas tácticos, drones, sensores y equipamiento operativo de última generación, áreas que la fuerza busca incorporar para mejorar su capacidad de respuesta.

En el marco de la agenda oficial, Cravero y Heredia participaron además de un encuentro con el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, instancia en la que se reforzaron vínculos institucionales y se avanzó en posibles canales de cooperación bilateral centrados en capacitación y tecnología aplicada.

Desde la Policía de Córdoba destacaron que la presencia en Expodefensa 2025 forma parte de un plan sostenido de actualización profesional que busca integrar nuevas herramientas y conocimientos para fortalecer la operatividad en emergencias y el trabajo diario en la provincia.