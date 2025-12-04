Capilla del Monte recuperó y vendió 16.000 kilos de cartón reciclado

El Municipio de Capilla del Monte concretó la venta de 16.000 kilos de cartón recuperado, resultado del trabajo sostenido dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La operación se realizó a partir del material reunido mediante la recolección diferenciada, un sistema que requiere la participación activa de vecinos y comerciantes que separan los residuos en sus hogares y locales.

Desde el área ambiental remarcaron que cada carga de material reciclable representa un avance en la reducción del volumen de residuos que llegan al basural y, al mismo tiempo, genera valor económico a partir de recursos que antes se desechaban. La venta del cartón es parte de un esquema que el municipio busca profundizar para fortalecer la economía circular y mejorar los indicadores ambientales de la ciudad.

El programa GIRSU continúa ampliando su alcance con campañas informativas, incorporación de puntos de acopio y mejoras en el sistema de clasificación, con el objetivo de incrementar la cantidad de material recuperado y reducir el impacto ambiental.