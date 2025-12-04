Carlos Paz: La muestra final de Teatro 2025 reúne talento joven en el África

La Dirección de Cultura anunció que este lunes 8 de diciembre a las 18.30 se llevará a cabo la Muestra Final del Departamento de Teatro 2025, una cita que cada año concentra el trabajo de los grupos formados en los talleres municipales.

El encuentro será en el Teatro África, ubicado en Orgaz 50, donde se presentarán las producciones realizadas durante el ciclo por los talleres de Teatro y Make Up Teatral, coordinados por los profesores Damián Grassi, Celi Martínez y Marita Morante.

La propuesta es abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y busca ofrecer un espacio para compartir los avances de los estudiantes, celebrar los procesos creativos y acercar nuevas miradas escénicas al público local.