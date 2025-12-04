Carlos Paz ya tiene el nuevo acueducto conectado y vuelve el agua

La Municipalidad de Villa Carlos Paz finalizó la conexión principal del nuevo acueducto con la red troncal, un paso decisivo que permitió iniciar la normalización del servicio de agua potable durante la madrugada y la mañana de este jueves. La maniobra técnica se concretó con éxito y forma parte de una de las obras hídricas más importantes de los últimos años.

El proyecto —financiado en partes iguales por el municipio y el Gobierno Provincial— contempla la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento por una tubería PRFV de 600 mm de diámetro, lo que optimizará la distribución del Servicio Municipal de Agua y mejorará la respuesta ante situaciones de alta demanda en toda la ciudad.

Tras la culminación de esta etapa, comenzará la intervención sobre avenida Cárcano, donde se ejecutará un plan integral de repavimentación, readecuación de calzada, construcción de un separador central y mejoras en el sistema de escurrimiento pluvial. El corredor es uno de los más utilizados de la ciudad y conecta sectores estratégicos con Córdoba capital y el Valle de Punilla.

Las autoridades remarcaron que estas obras permitirán reforzar la seguridad vial, agilizar el tránsito diario y garantizar un servicio de agua más estable y eficiente, consolidando una intervención conjunta destinada a acompañar el crecimiento urbano.