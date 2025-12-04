Córdoba bajo riesgo extremo por incendios forestales

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó este jueves que Córdoba atraviesa un escenario de riesgo extremo para incendios forestales. El organismo explicó que el rápido ascenso de la temperatura registrado en la jornada eleva la sensibilidad del territorio y favorece la aparición de focos ígneos.

Según precisó el vocero de la repartición, Roberto Schreiner, las condiciones se mantendrán críticas durante el viernes. Por eso pidió especial prudencia a los habitantes y recordó que está prohibido encender fuego en cualquier punto del territorio provincial, así como realizar actividades que puedan generar chispas o llamas.

El funcionario señaló que cualquier columna de humo o indicio de fuego debe reportarse de inmediato. Para ello están habilitadas las líneas 0-800-888-38346 del Ministerio de Seguridad (con guardia permanente), 100 de Bomberos Voluntarios y 911 de la Policía de Córdoba.

Schreiner recomendó además extremar los cuidados frente a la ola de calor prevista para las próximas horas. Aconsejó mantener una hidratación sostenida, evitar actividades físicas intensas y no exponerse al sol entre las 10 y las 16, franjas de mayor riesgo para golpes de calor.