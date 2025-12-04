Córdoba habilita a Uber y Viajá Ya y abre la inscripción para choferes

La Municipalidad de Córdoba confirmó la habilitación de Uber y de la plataforma local Viajá Ya (RAI) para brindar servicios de transporte mediante aplicaciones, luego de un proceso de análisis documental y tecnológico que se extendió durante las últimas semanas. Cabify ya contaba con autorización previa, por lo que la ciudad suma ahora tres operadores activos dentro del sistema regulado.

Desde este jueves, los choferes y vehículos asociados a estas firmas pueden iniciar su inscripción en el Registro Digital Municipal, donde se encuentra disponible el procedimiento completo y los instructivos paso a paso para comenzar a operar bajo las normas vigentes. La Secretaría de Movilidad Urbana anticipó que otras tres iniciativas locales se encuentran en la etapa final de evaluación y serán habilitadas próximamente.

Para obtener el permiso, los conductores deberán presentar DNI, Licencia de Conducir Profesional Clase D1, póliza de ART o Seguro de Accidentes Personales, certificado nacional y provincial de antecedentes sin causas ni condenas pendientes, y constancia de no inscripción en el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.