Cosquín enciende su Árbol de Navidad y abre la temporada festiva

Cosquín se prepara para una de sus celebraciones más esperadas: el encendido del Árbol de Navidad, que tendrá lugar este lunes 8 de diciembre a las 20 horas en la Plaza San Martín. El evento marcará el inicio formal de la temporada navideña en la ciudad y convocará a familias, vecinos y visitantes a compartir una noche cargada de música y espíritu festivo.

La jornada contará con presentaciones en vivo de la Banda Municipal de Música Blas Parera, el Coro Municipal y el Coro Infanto Juvenil, que ofrecerán un repertorio especialmente preparado para acompañar el encendido de las luces y el clima de celebración.

Como cada año, los más pequeños tendrán la oportunidad de acercarse al tradicional buzón navideño para dejar sus cartitas destinadas a Papá Noel, una actividad que ya forma parte de la identidad del evento y que reúne a familias de toda la ciudad.

El municipio invitó a la comunidad a participar y vivir juntos el inicio simbólico de las fiestas, en una noche pensada para disfrutar en familia y recuperar las tradiciones que dan sentido a esta época del año.