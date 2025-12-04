Denuncian despidos en el Casino de Carlos Paz y reclaman respuestas

Trabajadores del Casino Villa Carlos Paz denunciaron en las últimas horas una serie de despidos que calificaron como arbitrarios y sin justificación, generando un fuerte clima de malestar interno. Según expresaron, las cesantías se ejecutaron sin previo aviso y sin brindar motivos claros, lo que incrementó la preocupación por la estabilidad laboral del personal.

Los empleados apuntaron especialmente a la conducción de Lotería de Córdoba, encabezada por David Urreta, a quien responsabilizan por decisiones que —afirman— “vulneran derechos básicos y profundizan la precarización”. También cuestionaron el silencio del secretario general de ACEC, Oscar Rodríguez, por considerar que no se ha pronunciado frente a una situación que afecta directamente a los afiliados.

El pedido central de los trabajadores es la revisión inmediata de las medidas, la reincorporación de los compañeros desvinculados y la explicación pública de los motivos que derivaron en estas decisiones. Además, remarcaron que se mantienen “unidos, alertas y firmes” en defensa de sus derechos y de la continuidad de sus fuentes laborales.

Indicaron que, de no obtener respuestas, evaluarán nuevas acciones para visibilizar el conflicto y exigir que las autoridades intervengan.