El ministro Quinteros le regaló a Samuel una remera de Belgrano

Este jueves, el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros visitó junto al Jefe de Policía Leonardo Gutiérrez al joven Samuel Amaya en el Policlínico Policial, donde se recupera favorablemente después de haber estado siete días perdido.

Acompañados de su padre Juan Carlos, ministro y jefe le entregaron a Samuel un emotivo regalo, una camiseta de Belgrano con su nombre, y el número 7 en su espalda.

En el día de ayer, cuando personal de la división Protección de Personas de la Policía de Córdoba logró dar con el paradero del joven que se encontraba perdido desde el día jueves 27 de noviembre, al momento del reencuentro con su familia, Samuel comentó que uno de sus grandes anhelos era tener una camiseta de su querido equipo, el Club Atlético Belgrano.

Cumpliendo con la promesa, el ministro Quinteros y el Jefe de Policía visitaron al joven en el policlínico policial para entregarle su nueva camiseta, y alentarlo a una pronta recuperación.