Holcim realizó una jornada de reforestación en Malagueño

Holcim Argentina, líder en construcción sostenible, llevó adelante una plantación de árboles nativos junto a integrantes del Comité de Acción Participativa Malagueño, voluntarios de la compañía y miembros de la comunidad.

Durante el encuentro, se plantaron más de 150 especies autóctonas provenientes del propio vivero de Holcim, una acción clave para promover la recuperación del entorno y fortalecer los ecosistemas locales donde operan.

“Estas jornadas reflejan el espíritu con el que trabajamos en Holcim, construir valor junto a la comunidad, promover la educación ambiental y fortalecer nuestros lazos con Malagueño”, expresó María Marta Raviolo líder de relaciones con la comunidad.

Además, los participantes pudieron disfrutar de un espacio de formación en apicultura, destacando la importancia de las abejas para la salud ambiental y para la preservación de la biodiversidad.

En línea con esto, Holcim desarrolla desde comienzos de año un programa de rescate y reubicación de enjambres junto a Guardianes de la Colmena y el equipo de Flora SRL. El proyecto busca proteger a las abejas presentes en la planta de Malagueño, trasladándolas de manera segura a refugios especialmente preparados con propóleo y cera. El primer traslado, realizado desde un tronco seco, resultó exitoso: en apenas una semana, el enjambre adoptó su nuevo espacio.

Actualmente, se instalaron 10 cajas-refugio en sectores estratégicos, como la Isla Húmeda y el vivero, donde las abejas encuentran flora nativa, agua y condiciones favorables para su desarrollo.

Compromiso ambiental contínuo

Holcim reafirma su compromiso con el cuidado del ambiente a través de programas permanentes de reforestación, protección de la biodiversidad y uso responsable de los recursos naturales. La compañía desarrolla iniciativas de largo plazo que buscan restaurar ecosistemas, mejorar la calidad de vida de las comunidades donde operan y promover prácticas sostenibles.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia global de sostenibilidad que tiene la empresa, fortaleciendo la relación con Malagueño y ratificando su voluntad de ser un actor social activo en la construcción de entornos más sustentables.