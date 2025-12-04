Hospital Sayago: vacuna contra dengue para 15 a 59 años de 8 a 18

La Municipalidad de Villa Carlos Paz confirmó que continúa disponible la vacuna contra el dengue en el vacunatorio del Hospital Municipal Gumersindo Sayago. La ampliación de la estrategia provincial rige desde el 4 de diciembre y extiende la cobertura al grupo de 15 a 59 años, fortaleciendo las acciones para la temporada 2025-2026.

La campaña contempla a personas de 15 a 59 años, sin importar si tuvieron dengue previamente, así como a personal de salud y fuerzas de seguridad. En el caso de niñas, niños y adolescentes de 4 a 15 años, se requiere contar con la notificación registrada en CiDi para acceder a la aplicación.

La vacunación es gratuita y se realiza de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00, por orden de llegada en el Hospital Sayago. Para recibir la dosis, es necesario concurrir con DNI.

Con esta medida, el municipio refuerza su objetivo de reducir la carga de enfermedad sintomática y proteger a los grupos de mayor riesgo, acercando una herramienta clave de prevención para vecinos y vecinas de la ciudad.