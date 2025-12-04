Intendente, concejales y vecinos trazan prioridades del año

La Municipalidad de Villa Carlos Paz finalizó las segundas rondas de plenarios de Centros Vecinales del año 2025, encuentros previstos por la Ordenanza Nº 6009 para fortalecer el diálogo entre el Ejecutivo, el Concejo de Representantes y las comisiones barriales de cada distrito.

Las reuniones, realizadas durante las últimas semanas, permitieron revisar prioridades vinculadas a seguridad, servicios públicos y obras públicas, en un esquema de trabajo que busca articular la planificación municipal con las necesidades expresadas por los distintos barrios.

Desde el área de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental remarcaron que estos plenarios sostienen una dinámica de participación activa, con la presencia del intendente, funcionarios y concejales en cada distrito. Al respecto, la secretaria Carla Livelli señaló que estos espacios “refuerzan la institucionalidad, el diálogo directo y la construcción conjunta”, y que permiten atender de manera inmediata las inquietudes que acercan los Centros Vecinales.

La continuidad de los plenarios, indicaron, consolida una agenda común y una herramienta de cercanía para fortalecer el vínculo entre la comunidad y el municipio.