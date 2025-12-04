Jóvenes completaron cursos en oficios y cultura en la ciudad

El programa municipal Familia Activa cerró esta semana un nuevo ciclo de talleres de formación juvenil que convocó a cientos de jóvenes de Villa Carlos Paz. Las actividades, desarrolladas en distintos espacios comunitarios, ofrecieron capacitación gratuita en oficios tradicionales, habilidades digitales y propuestas culturales, con el objetivo de ampliar oportunidades de desarrollo personal e inserción laboral.

Los organizadores destacaron que la propuesta reunió tres líneas de formación complementarias. En primer lugar, los oficios tradicionales, orientados a fortalecer el autoempleo y recuperar habilidades técnicas de larga trayectoria en la comunidad. En segundo término, los oficios digitales, que acercaron herramientas vinculadas a la economía del conocimiento y la creciente demanda tecnológica. Finalmente, los talleres culturales, enfocados en la creatividad, la expresión y la producción artística.

Las actividades se dictaron en espacios estratégicos distribuidos en distintos barrios, lo que permitió facilitar el acceso y ampliar la participación. Entre ellos se encuentran La Fábrica Punto Joven, el CIM 5 de Colinas y la Casa de la Juventud, que funcionaron como sedes para el desarrollo de cada una de las capacitaciones.

Desde el municipio remarcaron que la continuidad de este tipo de propuestas forma parte de una política sostenida para acompañar a las juventudes con herramientas concretas para su crecimiento y futuro profesional.