La Legislatura aprobó el paquete fiscal 2026 en primera lectura

En su 21ª sesión ordinaria correspondiente al 147° período legislativo de 2025, este miércoles la Legislatura de Córdoba trató y aprobó, en primera lectura, tres proyectos de ley del Ejecutivo provincial que establecen el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2026, la Ley Impositiva Anual para el mismo ejercicio fiscal, y la modificación del Código Tributario Provincial de Córdoba y otras leyes vinculadas.

El tratamiento en primera lectura del paquete fiscal 2026 para la provincia de Córdoba arrancó poco antes de las 16 y demandó seis horas, hasta que fue votado en general y en particular.

En los próximos días, según las reglamentaciones estipuladas, se realizarán la audiencia pública y la segunda lectura de los proyectos en debate. Puntualmente, la audiencia pública fue fijada para el martes 9 de diciembre, a las 10. Quienes deseen participar deben inscribirse en este link.

La conducción de la 21ª sesión ordinaria estuvo a cargo de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Por momentos, también encabezaron el pleno el presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima, y la vicepresidenta de la Cámara, Nadia Fernández.

El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026 está contemplado en el proyecto de ley 44749.

Por su parte, el proyecto de ley 44748 establece la Ley Impositiva para el ejercicio fiscal 2026 y ratifica las disposiciones contenidas en los decretos 19/2025, 30/2025, 151/2025 y 222/ 2025.

En tanto, el proyecto de ley 44747 modifica la ley 6.006, texto ordenado 2023, Código Tributario Provincial; modifica las leyes 9.187, 10.724, 10.928, 11.015, 5.589, 8.614, 10.679, 10.155 y 10.835; crea los programas de Promoción para el Desarrollo Industrial, de Desarrollo de la Salud y de Residencias Universitarias, extendiendo plazos de las leyes 10.724 y 10.679; deroga el artículo 37 de la ley 10.792 y el artículo 7 de la ley 8.836; y también modifica la ley 10.328.

El paquete fiscal 2026 para la provincia de Córdoba fue presentado por el legislador Ricardo Sosa, miembro informante del oficialismo. “Córdoba sostiene desde hace más de dos décadas un modelo de equilibrio fiscal, inversión planificada y administración responsable. Este Presupuesto 2026, junto con la Ley Impositiva y el Código Tributario, reafirman ese rumbo”, expresó.

Consideraciones

Al hablar del proyecto de ley de Presupuesto, Sosa se refirió a los resultados de la administración pública no financiera. Dijo que el resultado corriente “muestra para 2026 un superávit de 1,5 billones de pesos, producto de ingresos corrientes por 13,5 billones y gastos de 12 billones”.

Agregó luego: “Después de pagar todos los gastos operativos para prestar los servicios de educación, salud y seguridad, de invertir en obras y de pagar intereses, la Provincia tendrá un excedente en 2026, que podrá aplicarse a pagar la amortización de los vencimientos próximos y para más obras de infraestructura. Esto es un círculo virtuoso”.

El legislador oficialista detalló lo proyectado en cuanto a ingresos de origen nacional y de origen provincial, y también reveló que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representará el 23 por ciento de los ingresos corrientes; el Impuesto de Sellos, el 8 por ciento; y las contribuciones a la seguridad social, el 13 por ciento, por citar algunos ejemplos. Al hacer una síntesis, aseguró: “Los recursos nacionales representarán 45 por ciento y los recursos provinciales, 55 por ciento”.

Sosa también habló sobre los gastos y, en este sentido, detalló los porcentajes que se destinarán a cada rubro. Asimismo, se refirió a la obtención de financiamiento por parte de la Provincia y, por supuesto, del plan de reducción impositiva previsto para el año próximo. “Este Presupuesto baja impuestos, de manera responsable, sin descuidar el superávit fiscal. Con las nuevas leyes se dejarán de recaudar 600 millones de dólares y, aun así, Córdoba preserva el equilibrio financiero”, señaló.

Después brindó precisiones sobre la inversión prevista en educación, salud y promoción social. “En 2026 el Presupuesto destinará 34,5 por ciento”, dijo, lo cual significa casi 3 por ciento más que en 2025. También se refirió a “los incentivos a la inversión” previstos para el comercio y la industria.

Más adelante en su intervención, Sosa aludió al plan de obras públicas provinciales que prevé el Presupuesto 2026, por más de 1,1 billones de pesos.

El legislador oficialista Edgardo Russo profundizó sobre los proyectos del paquete fiscal 2026. Expresó: “Los tres ejes del Presupuesto son: baja impositiva del Impuesto Inmobiliario Rural, con una recaudación que se destinará al Fondo de Desarrollo Agropecuario; obra pública por más de 1,2 billones de pesos; y prioridad al gasto social, con la creación del Programa de Residencias Universitarias y del Programa de Promoción Sanitaria”. Y agregó inmediatamente: “Es equilibrio fiscal, inversión y estímulo productivo para que Córdoba siga creciendo”.

También el legislador del oficialismo Leonardo Limia defendió los proyectos, al enfatizar que “representan un alivio fiscal histórico para los cordobeses”.

Voces a favor y en contra

La sesión plenaria continuó con la intervención de otros legisladores, en su amplia mayoría de la oposición, quienes tomaron la palabra para dejar expresada su posición, a favor o en contra, sobre los tres proyectos de ley del Ejecutivo provincial en debate.

Fueron los siguientes legisladores: Brenda Austin, Walter Nostrala, Dante Rossi, Oscar Tamis, Rodrigo Agrelo, Luciana Echevarría, Gregorio Hernández Maqueda, Agustín Spaccesi, Graciela Bisotto, Carlos Briner, Nancy Almada, Julieta Rinaldi, Mauricio Jaimes, Juan Pablo Peirone, Oscar Saliba, Miguel Nicolás, Gustavo Tévez, Walter Gispert y Alejandra Ferrero.