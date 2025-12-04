Pese a la creciente, el San Roque continúa más de tres metros abajo

El río San Antonio volvió a mostrar este jueves un nivel bajo, aun después de la creciente extraordinaria que cuatro días atrás lo había elevado más de seis metros en pocas horas. La imagen tomada en la costanera de Villa Carlos Paz refleja un caudal moderado y extensas zonas de arena expuestas, lo que confirma que el pico de crecida se disipó rápidamente por la sequía estructural que atraviesa el valle.

Los datos oficiales de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, medidos a las 7:00, muestran una recuperación insuficiente en los embalses que alimentan la cuenca. El dique San Roque se encuentra 3,39 metros por debajo del vertedero, una mejora leve respecto a los 4,04 metros registrados antes de las precipitaciones, pero todavía muy lejos de niveles normales para esta época del año.

El resto del sistema presenta un panorama similar. La Viña registra –9,42 metros, Los Molinos –4,14 metros, el Embalse Río Tercero –3,47 metros, Pichanas –7,20 metros y El Cajón –5,85 metros. En conjunto, los diques muestran apenas una variación promedio de –0,03 cm en los últimos días, lo que confirma que las lluvias no lograron frenar el deterioro hídrico.

La creciente del San Antonio aportó un alivio momentáneo al cauce, pero no alcanzó para recomponer el nivel de los embalses, que continúan arrastrando un déficit prolongado. Las autoridades remarcan que, para lograr una recuperación real, se necesitarán lluvias sostenidas durante varias jornadas y con aporte efectivo a las cuencas altas.

Mientras tanto, el río vuelve a ofrecer la postal repetida de los últimos meses: playas amplias, sectores secos y un caudal que desciende rápidamente después de cada lluvia, reflejando el impacto acumulado de la sequía en toda la región.