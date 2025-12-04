¿Por qué el Jury investiga ahora a los fiscales del caso Dalmasso?

El cuerpo del Jury, reunido para avanzar en el caso vinculado a la causa Dalmasso..

Durante una reunión plenaria realizada este jueves en la Legislatura de Córdoba, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial resolvió por unanimidad admitir la denuncia presentada contra los fiscales que intervinieron en distintas etapas del caso de la muerte de Nora Dalmasso. La medida involucra a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro.

La resolución implica que, prima facie, los hechos expuestos podrían encuadrarse en presunto mal desempeño y negligencia grave, tal como lo prevé la Constitución Provincial y la ley que regula el funcionamiento del Jury. Se trata exclusivamente de una apertura del proceso y no de una valoración anticipada sobre la responsabilidad de los funcionarios.

La presidenta del Jury, la legisladora Julieta Rinaldi, remarcó que la admisión de la denuncia no supone un juicio adelantado, sino el inicio formal del procedimiento que permitirá evaluar de manera integral la actuación de los fiscales, con respeto al debido proceso y al derecho de defensa.

En los próximos días, el Jury notificará al fiscal General de la Provincia, quien contará con un plazo de 30 días hábiles para presentar la acusación y ofrecer la prueba pertinente. Luego, los fiscales denunciados dispondrán de 10 días para responder por escrito y aportar su propia prueba.

Rinaldi afirmó que el organismo actuará con apego estricto a la legalidad y a la transparencia en cada etapa del trámite.