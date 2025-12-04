Punilla: Preparan el operativo para Valle Running y la Apertura

Esta mañana se concretó una reunión de trabajo entre distintas áreas municipales, Seguridad Ciudadana y los equipos de Defensa Civil de Valle Hermoso y Casa Grande. El encuentro tuvo como objetivo ultimar la organización de los eventos Valle Running y Apertura de Temporada, programados para este domingo 7 de diciembre.

Durante la coordinación se revisaron los puntos clave del operativo: cortes de calles, despliegue preventivo, asistencia logística, zonas de hidratación, medidas de seguridad para corredores y público, y la articulación con los servicios de emergencia disponibles. También se ajustaron los horarios de cada etapa para facilitar la circulación de vecinos y visitantes, teniendo en cuenta la afluencia prevista.

Las áreas participantes coincidieron en la importancia de trabajar de forma integrada para garantizar un desarrollo ordenado, seguro y accesible de ambas propuestas. La coordinación continuará durante los días previos para acompañar los preparativos y responder a las necesidades operativas que surjan.