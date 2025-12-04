Rocío Pardo y Nicolás Cabré se casaron en Carlos Paz

La bailarina Rocío Pardo y el actor Nicolás Cabré sellaron su amor en una ceremonia íntima realizada este miércoles a últimas horas de la tarde en el registro civil de Villa Carlos Paz, acompañados de sus afectos.

La ceremonia estuvo cargada de felicidad y fueron los propios protagonistas quienes dieron a conocer la noticia en sus redes sociales: “03-12-25. Civil. Rodeados de amor”, comentó Rocío Pardo junto al emoji de un corazón blanco en un posteo que hizo en Instagram.

También participó Rufina, la hija de 11 años del actor y María Eugenia “la China” Suárez, con quien Rocío siempre se mostró muy compinche y compañera. Si bien el evento se realizó bajo total reserva, las postales mostraron la emoción de los recién casados.

El próximo 6 de diciembre será el gran festejo de la pareja en la estancia Bosque Alegre de Córdoba. La boda contará con una decoración de bosque encantado con elfos y un altar de flores. Se realizará el gran festejo con más de 100 invitados durante seis días.