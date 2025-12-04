¿Sabías que una infección en las encías puede adelantar un parto?

Este jueves, la Comisión de Salud de la Unicameral cordobesa aprobó por unanimidad un despacho que respalda la creación de la Campaña Anual Provincial de Prevención de Partos Prematuros y de Recién Nacidos con Bajo Peso por Enfermedad Oral Periodontal. La iniciativa busca incorporar el examen periodontal como parte del control prenatal en todos los servicios públicos de salud.

El proyecto, impulsado por varios legisladores, propone además que el mes de mayo sea declarado Mes de la Salud Periodontal en la Embarazada, en concordancia con el Día Internacional de la Salud de las Encías. En esa fecha, edificios públicos de la provincia serán iluminados de color celeste como parte de las acciones de concientización.

Los fundamentos del proyecto señalan que la inflamación o infección de las encías puede generar mediadores inflamatorios que aumentan el riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer. Estudios locales indican que más del 60% de las embarazadas presentan algún grado de enfermedad periodontal, siendo la gingivitis la más frecuente.

La propuesta también establece la obligatoriedad de realizar un examen periodontal simplificado durante cada consulta prenatal y garantizar el tratamiento odontológico integral a las embarazadas diagnosticadas con esta patología. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia.

La reunión contó con la participación de profesionales de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y referentes comunitarios, quienes destacaron la importancia de abordar la salud bucal como parte integral del cuidado materno-infantil.

En paralelo, la comisión también emitió despacho favorable a un proyecto que exige la exhibición obligatoria de carteles con instrucciones para realizar la maniobra de Heimlich en establecimientos públicos y de concurrencia masiva.