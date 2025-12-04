Se estrena una película documental de la historia de Villa Carlos Paz

La directora y cineasta cordobesa Daniela Goldes presenta "Bienvenidos a Carlos Paz, la ciudad de los sueños de pluma" un documental de 76 minutos sobre el nacimiento y desarrollo de la ciudad, una obra que pone en valor los orígenes, los protagonistas y la identidad de una de las ciudades turísticas más emblemáticas de la provincia de Córdoba.

El estreno tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en el Cineclub Municipal de Córdoba, y luego la película se presentará en Villa Carlos Paz, del 18 al 23 de diciembre en la sala del Paseo WO

“La película nació hace diez años. En un principio iba a ser un corto sobre la construcción del reloj Cucú y el vínculo con los ingenieros alemanes que trabajaban en FADEA, pero tirando del hilo de la historia se fue ampliando cada vez más. Llegó un momento en que me di cuenta de que había un material inmenso, y decidimos contar el nacimiento de Villa Carlos Paz, desde que era un proyecto de la familia Paz hasta la consolidación de la ciudad en el siglo XX”, explicó la directora.

El documental recorre cómo Carlos Paz se convirtió en epicentro de una potente industria turística, abarcando el turismo de salud, el turismo social, gremial y el entretenimiento, motor fundamental en la conformación de una comunidad de emprendedores que marcó el pulso de la ciudad.

Una de las figuras clave del film es “Piti” Bertorello, reconocido vecino, historiador e investigador local. Su participación se dio a través de un encuentro con Luis Tórtolo y del trabajo realizado en el espacio “Encuentros de Carlos Paz”, donde se conserva una valiosa recopilación de datos históricos.

“Piti es la voz principal del documental, el personaje que lleva el relato histórico de principio a fin. Su carisma y su conocimiento hicieron que la película se sostenga en un testimonio muy sólido y cercano”, remarcó Daniela.

Por su parte, Bertorello se mostró emocionado por haber sido parte del proyecto:

“Es muy lindo haber participado en esta obra. Reflejamos la historia de un camino largo recorrido, con personas que aman Carlos Paz. Nunca se hizo una película de este nivel sobre la historia de la ciudad. Muchos documentales sí, pero algo así, no”, afirmó.

La película tiene una duración de 76 minutos, un tiempo pensado para facilitar su llegada a un público amplio. Además, luego de cada función se prevén charlas abiertas con la directora, los protagonistas, entrevistados y el equipo técnico, generando un espacio de intercambio con la comunidad.

“No es una película pensada para festivales ni para un público exclusivamente cinéfilo. Es un documental pensado para la gente de Carlos Paz, para las familias, para las escuelas. Queremos que los chicos puedan verla el año que viene y que sea una herramienta para trabajar la historia local, desde la Batalla de San Roque hasta la conformación del municipio”, explicó la realizadora.

“Conocer de dónde venimos es fundamental para entender quiénes somos. Esta película pone la historia en bandeja, de una forma amable, clara y accesible para todos”, concluyó Bertorello.