Streamer venezolano llegó a Carlos Paz y quedó descolocado: “Estoy impresionado”

Jesús Rubio, creador de contenidos que recorre el país, confesó que esperaba un pueblo pequeño y terminó impactado por la magnitud, el movimiento y la infraestructura de la ciudad.
jueves, 4 de diciembre de 2025 · 21:21

El streamer venezolano Jesús Rubio, conocido por recorrer distintas localidades de Argentina mostrando sus experiencias en redes sociales, llegó a Villa Carlos Paz sin demasiadas expectativas… y terminó sorprendido. Según contó en su transmisión, varios seguidores le habían recomendado visitar “las villas de Córdoba”, entre ellas Villa General Belgrano, y él entendió que Villa Carlos Paz era una pequeña localidad. VIDEO: 

Pero al llegar, su impresión cambió por completo: encontró una ciudad en pleno movimiento, con infraestructura desarrollada, comercios, teatros, hoteles, gastronomía y un ritmo urbano que no imaginaba. “Que onda con esta ciudad?”, dijo entre risas en su video, mientras mostraba las calles céntricas y la actividad turística que lo rodeaba.

Jesús compartió su recorrido en plataformas digitales, donde los usuarios celebraron su sorpresa y destacaron el crecimiento que Carlos Paz ha tenido en las últimas décadas, consolidándose como uno de los destinos más importantes del país.

 

