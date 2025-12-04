Valle Hermoso avanza en una agenda conjunta con BioCBA para 2026

Encuentro para promover ciencia y educación en la región
Valle Hermoso avanza en una agenda conjunta con BioCBA para 2026Autoridades del Distrito Tecnológico se reunieron con el equipo de BioCBA para coordinar proyectos vinculados al desarrollo científico, la formación educativa y el cuidado ambiental.
Representantes del Distrito Tecnológico de Valle Hermoso visitaron este lunes la sede de BioCBA, donde mantuvieron un encuentro con su directora, Juliana García Aresca, junto a Ignacio Alcántara y Maru Sánchez Malo. La reunión tuvo como eje central el intercambio de propuestas orientadas a fortalecer el avance científico, impulsar nuevas oportunidades educativas y profundizar las acciones ambientales en la localidad.
Durante el encuentro se presentaron las iniciativas que Valle Hermoso viene desarrollando en materia de innovación y vinculación tecnológica. Ambas partes coincidieron en la necesidad de consolidar una agenda articulada que permita integrar investigación, formación y territorio, con miras al año 2026.
La reunión incluyó una puesta en común sobre posibles líneas de trabajo compartido para ampliar los vínculos entre desarrollo productivo y educación, promoviendo proyectos que favorezcan tanto la capacitación local como la incorporación de nuevas tecnologías.
Desde ambas instituciones destacaron que el encuentro dejó planteado un compromiso concreto: avanzar de manera coordinada para potenciar cada iniciativa y construir estrategias de crecimiento conjunto para la región.