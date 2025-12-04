¿Ya tenés agua en tu casa? El servicio vuelve de a poco en Carlos Paz

Villa Carlos Paz completó esta madrugada la conexión principal del nuevo acueducto a la red troncal, una maniobra clave que habilitó el inicio del restablecimiento del servicio de agua potable. Sin embargo, la normalización es progresiva y aún son numerosos los hogares donde el agua llega con baja presión o directamente no ha comenzado a subir a los tanques.

La obra hídrica, financiada en conjunto por el municipio y el Gobierno Provincial, incluye la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento por una tubería PRFV de 600 milímetros, una intervención destinada a mejorar la distribución del sistema y evitar fallas en momentos de alta demanda.

Pese a que la conexión fue exitosa, el proceso de recuperación es lento. Técnicos del Servicio Municipal de Agua explicaron que el llenado de cámaras, ramales y tanques domiciliarios puede extenderse durante varias horas, incluso durante toda la jornada, según la ubicación de cada vivienda y el consumo acumulado de los últimos días.

Tras completar esta etapa, comenzará la obra sobre avenida Cárcano, donde se ejecutará un plan integral de repavimentación, adecuación de calzada, construcción de un separador central y mejoras en el escurrimiento pluvial. La intervención forma parte de un proyecto más amplio destinado a reforzar la infraestructura urbana y aumentar la capacidad de respuesta del sistema hídrico.

Mientras tanto, desde el municipio pidieron mantener el uso responsable del agua hasta que el servicio termine de estabilizarse en toda la ciudad.