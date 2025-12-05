Capilla del Monte avanza con el plan de bacheo y renovación de cañerías en zonas clave

La Municipalidad de Capilla del Monte profundiza su Plan de Bacheo, Reparación de Calles y Renovación de cañerías, una iniciativa que busca resolver una demanda histórica de los vecinos sobre el estado de la red vial y los servicios básicos.

Dentro de esta estrategia, ya se completaron trabajos sobre Mendoza, Rivadavia y Aristóbulo del Valle, donde se reemplazaron las cañerías deterioradas y se colocaron nuevos paños de hormigón para normalizar la circulación.

En esta nueva etapa, la gestión municipal avanza con intervenciones en calle Urquiza, en Barrio Centro, en coordinación con la Cooperativa de Aguas de la localidad. Las obras se desarrollan en tres fases: remoción de cañerías obsoletas, instalación de nuevos conductos y posterior reparación de los paños de hormigón.

Durante una recorrida por las tareas, el intendente Fabricio Díaz, junto al secretario de Gobierno Santiago Arenas, destacó la importancia de estas mejoras y sostuvo que la administración local está asumiendo el compromiso de elevar la calidad de vida de la comunidad mediante una planificación sostenida de obras públicas.