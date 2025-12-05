Capilla del Monte lanzó un botón de alerta para asistir a adultos mayores

Capilla del Monte presentó oficialmente el “Botón de Alerta en Emergencias para Adultos Mayores”, un dispositivo destinado a reforzar la seguridad de vecinos en situación de vulnerabilidad. El anuncio fue encabezado por el intendente Fabricio Díaz en la Sala Poeta Lugones, con representantes de instituciones locales y autoridades provinciales.

El programa, impulsado junto a la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional del Ministerio de Seguridad de Córdoba, incorpora una pulsera con un botón de activación manual que envía una señal directa a la Central de Monitoreo “Ojos en Alerta”. A partir de ese aviso se despliega un protocolo que incluye notificación a áreas de salud, seguridad y protección civil, además del contacto inmediato con un familiar o referente designado por el usuario.

La iniciativa apunta a brindar una respuesta rápida ante urgencias médicas o situaciones de inseguridad, especialmente para adultos mayores que residen solos o requieren acompañamiento adicional. Instituciones locales destacaron el valor del sistema para mejorar la protección y la autonomía de las personas mayores.

Al cierre del acto, el intendente Díaz subrayó que la medida busca fortalecer el cuidado de los vecinos y contribuir a una comunidad más segura y acompañada.