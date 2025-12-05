Carlos Paz lanza un nuevo plan de pagos con 70 % de quita de intereses

El Municipio de Villa Carlos Paz presentó un nuevo Plan de Pagos de Deudas Tributarias, que estará vigente hasta el 29 de diciembre, ofreciendo beneficios exclusivos para los vecinos que adeuden tasas municipales. Quienes abonen sus obligaciones antes de esa fecha podrán acceder a una quita del 70 % sobre los intereses y financiamiento de hasta 12 cuotas.

El plan incluye tasas como Inmuebles, Automotor, Obras Privadas, Agua y Cloacas, Industria y Comercio, Cementerio, entre otras, contempladas en la Ordenanza N° 7237. Los contribuyentes podrán realizar los pagos con todos los medios disponibles: tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales, y hasta en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa.

Los vecinos interesados pueden acceder a todos los detalles e iniciar el trámite de manera online ingresando a la sección "Contribución Municipal" del sitio web oficial: www.villacarlospaz.gov.ar. Además, se encuentra disponible un instructivo de pago online para facilitar el proceso.