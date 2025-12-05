Cosquín celebró el Día de la Discapacidad con una correcaminata inclusiva

Cosquín realizó una jornada comunitaria por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que reunió a vecinos, instituciones y familias en distintas actividades destinadas a promover la participación y la inclusión en el espacio público.

La propuesta se inició con una correcaminata inclusiva, donde personas de todas las edades compartieron el recorrido en un marco recreativo y de integración. Desde el municipio destacaron la importancia de generar instancias que contribuyan a eliminar barreras y a garantizar igualdad de oportunidades.

Luego se desarrolló un espacio de diálogo y expresión donde participantes y organizaciones plantearon ideas, necesidades y miradas sobre la accesibilidad urbana y los desafíos cotidianos del entorno. El intercambio se orientó a construir propuestas que fortalezcan una ciudad más abierta, accesible y preparada para la diversidad.

La jornada concluyó con el agradecimiento a las familias, instituciones y vecinos que se sumaron a la actividad, que se desarrolló con una amplia participación y dejó planteado el compromiso de continuar avanzando hacia un Cosquín más inclusivo.