Cosquín se prepara para recibir a los nuevos valores del Pre Cosquín 2026

La Plaza Próspero Molina se prepara para vibrar nuevamente con el Certamen Pre Cosquín, el encuentro que convoca a cientos de artistas de todo el país y que cada verano se convierte en un territorio de sueños, disciplina y oportunidades. A un mes del inicio, del 3 al 19 de enero de 2026, Cosquín se encamina a recibir a quienes ven en este escenario la posibilidad de abrirse paso en el folklore nacional.

El certamen reúne a debutantes que llegan con nervios y esperanza, y a quienes regresan año tras año porque Cosquín nunca se va del alma. En ese espacio se entrecruzan miedos y pasiones, preparación y deseo, constancia y emoción, en una búsqueda artística que se transforma en identidad colectiva.

En cada edición, el esfuerzo silencioso de los participantes encuentra su lugar en el aplauso, la ovación y la mirada atenta del público. El escenario mayor es también memoria viva: allí nacieron figuras que marcaron generaciones, y es donde cada aspirante imagina convertirse en el próximo nombre que Cosquín atesorará.

Con el lema implícito de perseverancia y tradición, la ciudad se dispone a recibir a los nuevos valores que darán forma al Pre Cosquín 2026, el certamen más federal del país y uno de los más emblemáticos del verano argentino.