Crisis hídrica en Valle Hermoso: solo se permite el consumo esencial

El Concejo Deliberante de Valle Hermoso declaró la Emergencia Hídrica por 150 días debido al fuerte descenso en el caudal del Río Grande de Punilla y del Dique La Falda, una situación que ya afecta el abastecimiento en distintos sectores de la localidad. La ordenanza 1197/2025 establece restricciones estrictas para preservar el recurso y evitar un agravamiento del escenario.

La falta de lluvias de las últimas semanas profundizó el déficit hídrico en la zona, mientras que el aumento del consumo en los períodos críticos volvió insuficientes los controles vigentes. A esto se suma que las obras necesarias por parte de la Cooperativa San Antonio requieren tiempos administrativos y de ejecución que no se corresponden con la urgencia del momento.

Desde la declaración de emergencia, el uso del agua de red queda limitado exclusivamente al consumo humano, higiénico y sanitario. La normativa prohíbe llenar o mantener piletas, lavar vehículos, regar jardines, limpiar patios, veredas o fachadas, así como cualquier práctica que implique un uso no esencial.

El Departamento Ejecutivo quedó autorizado a dictar los procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, en un contexto donde se busca evitar un mayor deterioro del suministro. Las autoridades solicitaron a la comunidad extremar los cuidados y adoptar hábitos de consumo responsable.