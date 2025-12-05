Cristian Metrebián asumió como presidente de la Cámara de Turismo

Renovación en el sector turístico local
Cristian Metrebián asumió como presidente de la Cámara de TurismoLas autoridades asumieron con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la ciudad como destino líder, impulsando alianzas estratégicas, capacitación y nuevas líneas de trabajo para el sector.
La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentó oficialmente a su nueva comisión directiva, que inicia un ciclo orientado a consolidar el crecimiento del destino y a profundizar la articulación entre los distintos actores del sector.
Cristian Metrebián asumió la presidencia, acompañado por Pablo Picotto como vicepresidente, Marcos Bertorello como secretario y Carlos Monti en la tesorería. La conformación se completa con los vocales titulares Darío Ramato (primer vocal), Eduardo Giordano (segundo vocal) y Andrés García (tercer vocal), además de los vocales suplentes Luciano Livetti y Gustavo Villalba.
La comisión revisora de cuentas quedó integrada por Mauro Costas, Cristian Saita y Gustavo Aubrit, mientras que la junta electoral está compuesta por Enzo Gómez, Elizabeth Bocca, Cristian Gómez y Román Dorrego.
Durante la presentación se destacó la etapa que comienza y el compromiso de trabajar por un turismo competitivo, sostenible y con mayor capacidad de respuesta a las demandas del público que elige Villa Carlos Paz como destino.