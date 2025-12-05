Cristian Metrebián asumió como presidente de la Cámara de Turismo

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz presentó oficialmente a su nueva comisión directiva, que inicia un ciclo orientado a consolidar el crecimiento del destino y a profundizar la articulación entre los distintos actores del sector.

Cristian Metrebián asumió la presidencia, acompañado por Pablo Picotto como vicepresidente, Marcos Bertorello como secretario y Carlos Monti en la tesorería. La conformación se completa con los vocales titulares Darío Ramato (primer vocal), Eduardo Giordano (segundo vocal) y Andrés García (tercer vocal), además de los vocales suplentes Luciano Livetti y Gustavo Villalba.

La comisión revisora de cuentas quedó integrada por Mauro Costas, Cristian Saita y Gustavo Aubrit, mientras que la junta electoral está compuesta por Enzo Gómez, Elizabeth Bocca, Cristian Gómez y Román Dorrego.

Durante la presentación se destacó la etapa que comienza y el compromiso de trabajar por un turismo competitivo, sostenible y con mayor capacidad de respuesta a las demandas del público que elige Villa Carlos Paz como destino.