Cuesta Blanca cerrará la Comuna y el Centro de Salud por una desinfección

La Comuna de Cuesta Blanca anunció que el próximo viernes 5 de diciembre el Edificio Comunal y el Centro de Salud permanecerán cerrados debido a tareas de desinfección y sanitización realizadas bajo las normas sanitarias vigentes.

Las autoridades informaron que, pese al cierre, el servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante toda la jornada. La medida forma parte de los procedimientos preventivos que la administración local ejecuta periódicamente para garantizar condiciones adecuadas de higiene en los espacios públicos.